"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания - Эл Курултай Республики Алтай после подсчета 84,75% протоколов, набирая с 34,25% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 84,75% протоколов, ЕР набирает 34,25%, КПРФ - 29,56%, ЛДПР - 12,13%, "Родина" - 5,30%, "Справедливая Россия" - 5,28%, "Партия пенсионеров" - 3,71%, КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 2,70%, "Патриоты России" - 2%, "Яблоко" - 0,91%
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.