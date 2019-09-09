"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Марий Эл

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного собрания республики Марий Эл с 36,08% голосов после обработки 19,39% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 19,39% протоколов, ЕР набирает 36,08% голосов, КПРФ - 26,21%, ЛДПР - 16,40%, "Справедливая Россия" - 9,04%, "Партия Пенсионеров" - 5,15%, "Коммунисты России" - 3,99%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.