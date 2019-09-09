На выборах в Петербурге удалось пресечь около 70% потенциальных нарушений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Около 70% потенциальных нарушений на избирательных участках в Петербурге удалось пресечь на месте, сообщил журналистам заместитель председателя петербургской Общественной палаты Александр Вахмистров.

"Если взять за 100% все жалобы, что к нам поступали, то получится, что 70% случаев возможных нарушений решались на месте", - сказал Вахмистров.

По его словам, в основном жалобы поступали от наблюдателей, и они относились скорее к техническим и организационным моментам - например, не всем наблюдателям были видны урны для голосования.

"Остальные 30% касались различных нарушений. Например, на нескольких участках были выявлены попытки организации так называемой "карусели". На место сразу была вызвана полиция", - добавил Вахмистров.

Также заместитель председателя Общественной палаты Петербурга отметил, что выборы в городе прошли без серьезных нарушений, с участием большого количества наблюдателей от различных партий и структур.

По данным Вахмистрова, в Петербурге от ОП работали около 4000 наблюдателей.

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").