На выборах в Петербурге удалось пресечь около 70% потенциальных нарушений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Около 70% потенциальных нарушений на избирательных участках в Петербурге удалось пресечь на месте, сообщил журналистам заместитель председателя петербургской Общественной палаты Александр Вахмистров.
"Если взять за 100% все жалобы, что к нам поступали, то получится, что 70% случаев возможных нарушений решались на месте", - сказал Вахмистров.
По его словам, в основном жалобы поступали от наблюдателей, и они относились скорее к техническим и организационным моментам - например, не всем наблюдателям были видны урны для голосования.
"Остальные 30% касались различных нарушений. Например, на нескольких участках были выявлены попытки организации так называемой "карусели". На место сразу была вызвана полиция", - добавил Вахмистров.
Также заместитель председателя Общественной палаты Петербурга отметил, что выборы в городе прошли без серьезных нарушений, с участием большого количества наблюдателей от различных партий и структур.
По данным Вахмистрова, в Петербурге от ОП работали около 4000 наблюдателей.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Ранее сообщалось, что районные суды Санкт-Петербурга отстранили от работы в участковых избирательных комиссиях (УИК) 14 человек за различные нарушения. В горизбирком поступило 105 сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге, из них всего пять посвящено выборам губернатора, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа.