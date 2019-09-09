"Единая Россия" набирает 78,58% на выборах в госсовет Татарстана

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с 78,58% голосов лидирует на выборах в государственный совет Татарстана после обработки 32,16% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 32,16% протоколов, ЕР набирает 78,58% голосов, КПРФ - 8,99%, ЛДПР - 3,30%, "Справедливая Россия" - 2,63%, "Коммунисты России" - 2,46%, Партия пенсионеров - 1,93%, Партия Роста - 1,57%.
По данным центризбиркома Татарстана, явка избирателей на выборах депутатов государственного совета составила 58,1% на 18.00.