Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T01:42Z
https://ria.ru/20190909/1558466821.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155844/85/1558448578_0:173:3071:1900_1036x0_80_0_0_4415489db226a8546cf73588de63b80b.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

"Единая Россия" набирает 78,58% на выборах в госсовет Татарстана

01:42 09.09.2019
229
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в Казани
Единый день голосования в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в Казани
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с 78,58% голосов лидирует на выборах в государственный совет Татарстана после обработки 32,16% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 32,16% протоколов, ЕР набирает 78,58% голосов, КПРФ - 8,99%, ЛДПР - 3,30%, "Справедливая Россия" - 2,63%, "Коммунисты России" - 2,46%, Партия пенсионеров - 1,93%, Партия Роста - 1,57%.
По данным центризбиркома Татарстана, явка избирателей на выборах депутатов государственного совета составила 58,1% на 18.00.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
3000212
Обсудить 0
Единый день голосованияЛДПРКПРФЕдиная РоссияТатарстанРоссияПолитика
Рекомендуем
Досрочное голосование в Республике Алтай
"Единая Россия" лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
"Единая Россия" с 85,43% лидирует на выборах в парламент республики Тыва
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии Калиматов сосредоточится на решении социальных проблем
Досрочное голосование на выборах президента РФ в Севастополе
"Единая Россия" сохраняет 38,21% на выборах в парламент Севастополя
Лента
новостей
Партия Единая Россия
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Марий Эл
Бюллетень на избирательном участке
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсобрания Марий Эл
Ученики школы-лицея №3 имени А. С. Макаренко в Симферополе в первый день учебного года
В России около 100 тысяч школьников перешли на дистанционное обучение
Подтопление участка улицы в Комсомольске-на-Амуре в результате прохождения тайфуна Линлин
В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
"Единая Россия" победила на выборах в парламент КБР, набрав 65% голосов
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке во Владивостоке в единый день голосования в России
"Единая Россия" выигрывает в семи одномандатных округах в Севастополе
Избиратель в единый день голосования
"Единая Россия" на выборах тульской облдумы набирает 53,36%
Единый день голосования в регионах России. Чита
В Чите ЕР получила 19 мест из 30 в городской думе
Бату Хасиков
Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
Пассажиров British Airways возмутила отмена рейсов из-за забастовки пилотов
Игра на фортепиано
В Самарской области детские школы искусств получат 55 пианино
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:36Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
19:31В центре Одессы произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса
19:30В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
Лента новостейМолния