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РИА Новости
Единый день голосования

Хасиков назвал своим предназначением руководство Калмыкией

01:35 09.09.2019 (обновлено: 04:40 09.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВрио главы Калмыкии Бату Хасиков
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Врио главы Калмыкии Бату Хасиков. Архивное фото
ЭЛИСТА, 9 сен - РИА Новости. Набирающий на выборах главы Калмыкии 89% голосов Бату Хасиков заявил журналистам о том, что относится к своей работе в качестве главы Калмыкии, как к своему предназначению.
Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку руководившего республикой с 2010 года Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу.
"С самого первого дня работы в Калмыкии я старался отдаваться максимально... чтобы максимально быстро и максимально эффективно показать свою деятельность и добиться результата, направленного на благо республики. ...Если сложится, что я буду полноценно руководить республикой, я к этому отношусь как своему предназначению, как к большому доверию со стороны и руководства страны, и людей, живущих в Калмыкии, то подойду к своим обязанностям с еще большим рвением и самоотдачей", - сообщил Хасиков.
Он поблагодарил за поддержку проголосовавших за него жителей республики, а также свою команду и семью. Хасиков отметил, что у Калмыкии большой потенциал, и он приложит максимум усилий для его развития, при этом он надеется, что в этом процессе примут участие и жители региона.
По данным ЦИК, обработано 51,25% протоколов, Хасиков ("Единая Россия") набирает 89,49% голосов, Наталья Манжикова (СР) - 5,13% голосов, Батыр Мучаев ("Патриоты России") - 1,66%.
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата: действующий врио главы республики Бату Хасиков ("Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР) и Батыр Мучаев ("Патриоты России").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияБату ХасиковАлексей ОрловКалмыкияРоссияПолитика
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