Хасиков назвал своим предназначением руководство Калмыкией

ЭЛИСТА, 9 сен - РИА Новости. Набирающий на выборах главы Калмыкии 89% голосов Бату Хасиков заявил журналистам о том, что относится к своей работе в качестве главы Калмыкии, как к своему предназначению.

Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку руководившего республикой с 2010 года Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу.

"С самого первого дня работы в Калмыкии я старался отдаваться максимально... чтобы максимально быстро и максимально эффективно показать свою деятельность и добиться результата, направленного на благо республики. ...Если сложится, что я буду полноценно руководить республикой, я к этому отношусь как своему предназначению, как к большому доверию со стороны и руководства страны, и людей, живущих в Калмыкии, то подойду к своим обязанностям с еще большим рвением и самоотдачей", - сообщил Хасиков.

Он поблагодарил за поддержку проголосовавших за него жителей республики, а также свою команду и семью. Хасиков отметил, что у Калмыкии большой потенциал, и он приложит максимум усилий для его развития, при этом он надеется, что в этом процессе примут участие и жители региона.

По данным ЦИК, обработано 51,25% протоколов, Хасиков ("Единая Россия") набирает 89,49% голосов, Наталья Манжикова (СР) - 5,13% голосов, Батыр Мучаев ("Патриоты России") - 1,66%.