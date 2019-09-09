Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T01:16Z
https://ria.ru/20190909/1558466461.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155223/64/1552236461_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e6c6a59bae3506da899ae06b9676c55f.jpg
РИА Новости

Россия и Белоруссия выполнят наблюдательный полет над Польшей

01:09 09.09.2019 (обновлено: 01:16 09.09.2019)
353
CC BY-SA 2.0 / Milan Nykodym / Tu 154M Open SkiesСамолет Ту-154М Open Skies
Самолет Ту-154М Open Skies
CC BY-SA 2.0 / Milan Nykodym / Tu 154M Open Skies
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия со 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября - над территорией РФ, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".
"В рамках реализации Международного договора по Открытому небу группа государств–участников Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Он отметил, что полет максимальной дальностью 1,4 тысячи километров над Польшей состоится с 9 по 13 сентября с аэродрома открытого неба Варшава.
"В период с 9 по 14 сентября совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - добавил Рыжков.
Кроме того, по словам Рыжкова, с 9 по 12 сентября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Германии. Площадь такого района охватит около 14 тысяч квадратных километров.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
2 сентября, 03:38РИА Новости
Россия выполнит наблюдательный полет над Финляндией
900000
Обсудить 0
Сергей РыжковДоговор по открытому небуПольшаБелоруссияРоссияСШАУкраинаБезопасность
Рекомендуем
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде предложили наказывать за переговоры без санкции властей
РИА
Новости
Украинские силовики обстреляли красное Знамя Победы
Украинские силовики расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Генуэзская крепость в Судаке
В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать итоги выборов на полуострове
Геолокация на видео Le Figaro
Le Figaro назвала Киев российским городом
Лента
новостей
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Вертолет Ми-24П-1М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Боевой вертолет Ми-24 модернизировали до "цифрового" уровня
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
СССР видел в Польше угрозу накануне Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сходит с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Минск надеется на продолжение "позитивного движения" между Москвой и Киевом
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск)
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу оценил будущее СНВ-3
Вертолет Ка-62 совершил первый полет
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Знак биологическая опасность
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:36Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
19:31В центре Одессы произошло ДТП с участием маршрутки и троллейбуса
19:30В Крыму аннулировали итоги голосования на двух участках
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
Лента новостейМолния