Россия и Белоруссия выполнят наблюдательный полет над Польшей

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия со 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября - над территорией РФ, сообщается в газете российских Вооруженных сил Россия со 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября - над территорией РФ, сообщается в газете российских Вооруженных сил "Красная звезда"

"В рамках реализации Международного договора по Открытому небу группа государств–участников Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Польши", - сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он отметил, что полет максимальной дальностью 1,4 тысячи километров над Польшей состоится с 9 по 13 сентября с аэродрома открытого неба Варшава.

"В период с 9 по 14 сентября совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - добавил Рыжков.

Кроме того, по словам Рыжкова, с 9 по 12 сентября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Германии. Площадь такого района охватит около 14 тысяч квадратных километров.