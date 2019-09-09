В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать итоги выборов на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Грузинские власти, отказываясь признавать выборы в Крыму, с упорством демонстрируют себя в качестве лучшего американского сателлита, подобная политика обречена на провал, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. В МИД также заявили, что считают полуостров "неотъемлемой частью Украины".

"С упорством, достойным лучшего применения, американские сателлиты продолжают отказывать крымчанам в праве на демократическое развитие, которое не мыслимо без регулярного избрания своих представителей в местный парламент", - сказал Молохов.

По его словам, все "эти человеконенавистнические попытки изобразить жителей полуострова людьми второго сорта обречены на провал".

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье. Всего в регионе около 1,5 миллиона избирателей.