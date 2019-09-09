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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму раскритиковали отказ Грузии признать итоги выборов на полуострове

01:07 09.09.2019 (обновлено: 05:05 09.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость в Судаке
Генуэзская крепость в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Грузинские власти, отказываясь признавать выборы в Крыму, с упорством демонстрируют себя в качестве лучшего американского сателлита, подобная политика обречена на провал, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Ранее МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. В МИД также заявили, что считают полуостров "неотъемлемой частью Украины".
"С упорством, достойным лучшего применения, американские сателлиты продолжают отказывать крымчанам в праве на демократическое развитие, которое не мыслимо без регулярного избрания своих представителей в местный парламент", - сказал Молохов.
По его словам, все "эти человеконенавистнические попытки изобразить жителей полуострова людьми второго сорта обречены на провал".
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье. Всего в регионе около 1,5 миллиона избирателей.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияКрымРоссияГрузия
Популярные комментарии
Грузия самая настоящая американская шавка, подхрюкивает во всем. Но все это волны в тазике. Главное другое: КРЫМЧАНЕ ИЗБРАЛЕ САМИ СЕБЕ СВОЮ ВЛАСТЬ. ТОЧКА!
9 сентября, 07:09
Евстафий Погорелый
700012
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