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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов заявил о важности учета разработанных программ других кандидатов

00:57 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Побеждающий на выборах главы Петербурга врио губернатора региона Александр Беглов считает, что нужно учитывать разработанные программы других кандидатов.
По данным ЦИК, самовыдвиженец Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,64% голосов после обработки 15,6% протоколов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 16,85%, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 15,83% голосов.
"Я благодарен своим коллегам. Мы ведь не критиковали друг друга, мы представляли свои программы. Будущему губернатору надо учитывать те разработки и предложения, которые были разработаны кандидатами", - сказал Беглов журналистам.
По его словам, выборы губернатора прошли без существенных нарушений. "Это не мои соперники, а я бы назвал их коллегами. Мы очень корректно себя вели по отношению друг к другу, не позволили разыграться шоу, не было грязи. Мы давно друг друга знаем. Мы соревновались не друг с другом, а каждый представил свою программу, и программы хорошие", - отметил он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
Вчера, 23:32Единый день голосования
Беглов поблагодарил горожан, пришедших на выборы
Беглов отметил, что в городе в ближайшее время предстоит решить ряд намеченных планов. "Мы продолжаем работать. Текущая работа очень важная. Пока хорошая погода, нужно успеть то, что мы наметили: это благоустройство дворов, парков, садов, ремонт дорог, строительство новых дорог и многих других объектов. Безусловно, это подготовка к зиме... Также важный вопрос – это подготовка бюджета 2020 года", - сказал он.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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