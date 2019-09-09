Беглов заявил о важности учета разработанных программ других кандидатов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Побеждающий на выборах главы Петербурга врио губернатора региона Александр Беглов считает, что нужно учитывать разработанные программы других кандидатов.

По данным ЦИК, самовыдвиженец Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,64% голосов после обработки 15,6% протоколов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 16,85%, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 15,83% голосов.

"Я благодарен своим коллегам. Мы ведь не критиковали друг друга, мы представляли свои программы. Будущему губернатору надо учитывать те разработки и предложения, которые были разработаны кандидатами", - сказал Беглов журналистам.

По его словам, выборы губернатора прошли без существенных нарушений. "Это не мои соперники, а я бы назвал их коллегами. Мы очень корректно себя вели по отношению друг к другу, не позволили разыграться шоу, не было грязи. Мы давно друг друга знаем. Мы соревновались не друг с другом, а каждый представил свою программу, и программы хорошие", - отметил он.

Беглов отметил, что в городе в ближайшее время предстоит решить ряд намеченных планов. "Мы продолжаем работать. Текущая работа очень важная. Пока хорошая погода, нужно успеть то, что мы наметили: это благоустройство дворов, парков, садов, ремонт дорог, строительство новых дорог и многих других объектов. Безусловно, это подготовка к зиме... Также важный вопрос – это подготовка бюджета 2020 года", - сказал он.