"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным обработки бюллетеней, лидирует на выборах в парламент Кабардино-Балкарии, следует из данных на сайте регионального избиркома.

Согласно предварительным данным избиркома, "Единая Россия" набирает 65,60% голосов избирателей, за ней идет КПРФ с 12,81%, третье место занимает "Справедливая Россия", набравшая 10,51%. За представителей ЛДПР проголосовали 5,15% избирателей, партии "Зеленые" - 5,09%, а партия "Гражданская платформа" набрала 0,63% голосов.

Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва проходят по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".