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РИА Новости
Единый день голосования

Чибис сохраняет лидерство на выборах главы Мурманской области

00:27 09.09.2019 (обновлено: 00:37 09.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сохраняет лидирующие позиции на выборах главы региона с 59,57% голосов после обработки около двух третей протоколов УИК, следует из данных регионального избиркома.
Согласно данным облизбиркома, по результатам обработки 65,99% протоколов, у Чибиса 59,57% голосов, следом за ним идет Максим Белов (ЛДПР) – у него 18,35% (на выборах 2014 года он набрал 5,5% голосов), у коммуниста Михаила Антропова - 11,58% (11,29% на прошлых выборах).
Окончательную явку в региональном избиркоме не называют, но уже понятно, что она выше, чем на прошлых губернаторских выборах и составляет около 34% голосов.
В этом году с 18 августа шло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, а также на судовых участках, где в общей сложности проголосовали 6,2 тысячи избирателей.
Бюллетень на избирательном участке
Вчера, 22:52Радио
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Всего на выборах губернатора Мурманской области было зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").
Кроме того, в Мурманской области проходили выборы депутатов местных советов в 15 муниципалитетах. Всего в Мурманской области были открыты для голосования 590 избирательных участков.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАндрей ЧибисЛДПРКПРФРоссияМурманская областьПолитика
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