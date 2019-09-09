Чибис сохраняет лидерство на выборах главы Мурманской области

МУРМАНСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сохраняет лидирующие позиции на выборах главы региона с 59,57% голосов после обработки около двух третей протоколов УИК, следует из данных регионального избиркома.

Согласно данным облизбиркома, по результатам обработки 65,99% протоколов, у Чибиса 59,57% голосов, следом за ним идет Максим Белов (ЛДПР) – у него 18,35% (на выборах 2014 года он набрал 5,5% голосов), у коммуниста Михаила Антропова - 11,58% (11,29% на прошлых выборах).

Окончательную явку в региональном избиркоме не называют, но уже понятно, что она выше, чем на прошлых губернаторских выборах и составляет около 34% голосов.

В этом году с 18 августа шло досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, а также на судовых участках, где в общей сложности проголосовали 6,2 тысячи избирателей.

Всего на выборах губернатора Мурманской области было зарегистрировано шесть кандидатов, все – представители различных политических партий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").