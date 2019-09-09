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РИА Новости

Китай проложит в Москву трубу с юанями

08:00 09.09.2019 (обновлено: 08:04 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские банкноты номиналом 100, 50, 20, 10 и 5 юаней
Китайские банкноты номиналом 100, 50, 20, 10 и 5 юаней
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские банкноты номиналом 100, 50, 20, 10 и 5 юаней. Архивное фото
Иван Данилов
Иван Данилов
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Китайская пресса, а также российские и китайские официальные лица сообщают о проекте, который, по большому счету, можно сравнить по важности с газопроводом "Сила Сибири", — только эта "труба" строится не в физическом, а в финансовом мире, и пойдут по ней не миллиарды кубометров газа, а миллиарды юаней — из Китая в Россию. У этого проекта, как справедливо отмечает гонконгская South China Morning Post, есть внятная антидолларовая составляющая и даже отчетливый геополитический привкус. "Китай и Россия приблизятся к снижению зависимости от доллара США", подчеркивает издание и сообщает о том, что Москва и Пекин наконец-то приблизились к запуску "юаневых российских государственных облигаций".
На финансовом уровне запуск этого проекта будет очень важным шагом в российско-китайских отношениях и наглядным подтверждением серьезности намерений в вопросе реальной дедолларизации.
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У проекта юаневых российских государственных облигаций (они же "юаневые ОФЗ") сложная судьба, и этот самый случай, когда финансовый инструмент рождается в результате политических событий. "Юаневые ОФЗ" можно было бы назвать "крымскими облигациями" или "крым-бондами", ибо сама идея выпускать российские государственные облигации в китайской валюте стала максимально привлекательной именно после событий 2014 года и введения западных антироссийских санкций. В рамках стратегии "поворота на Восток", которая началась после возвращения Крыма, предполагалось найти способы переключить инвестиционные потоки таким образом, чтобы российские компании, которые до этого ориентировались исключительно на получение кредитов и выпуск долговых обязательств (облигаций) на американских и европейских площадках, смогли получить доступ к китайскому капиталу, заодно минимизировав риски, связанные с использованием американской и европейской финансовых систем.
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Для реализации этой задачи нужно было сделать несколько важных и сложных шагов, но самым главным шагом можно считать выпуск российских государственных облигаций в юанях, которые нужны не для того, чтобы финансировать российский профицитный бюджет, а для того, чтобы создать так называемый бенчмарк — некий долговой инструмент, от которого будет отталкиваться оценка российских корпоративных юаневых облигаций.
Если этого "бенчмарка" (эдакой финансовой точки отсчета) нет, то и размещать корпоративные облигации в соответствующей валюте и на соответствующих рынках — очень сложно. Более того, если даже Минфин не смог преодолеть все регуляторные барьеры для выпуска на конкретном рынке государственных облигаций в соответствующей валюте, то уж отдельная корпорация вряд ли сможет справиться с такой задачей.
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В этом контексте выпуск юаневых российских государственных облигаций представлялся вполне логичным, но вот уже несколько лет проект не мог сдвинуться с мертвой точки. Китай — это довольно сложная юрисдикция для выпуска облигаций иностранными эмитентами, а специфика России и российских компаний в качестве эмитентов создавала дополнительные сложности. В довольно длинном списке проблем запуска "юаневых облигаций федерального займа" можно выделить две особенно важные. Во-первых, официальный Пекин не очень любит создавать ситуации, в которых из страны возможно легко вывозить капитал (даже если капитал потом вернется), а исключениями являются проекты в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В остальном капитал вывозить можно, но сложно: даже частные китайские компании, которые активно занимаются покупками иностранных активов, периодически попадают под пресс пекинских финансовых регуляторов.
Вторая важная проблема: для работы с российскими финансовыми инструментами на китайском рынке нужно, чтобы с этими инструментами хотели работать китайские банки и финансовые компании, иначе условный рядовой пекинский или шанхайский инвестор или инвестиционный фонд просто не сможет их купить или не узнает об их существовании, и тут в дело вступал риск американских и европейских санкций, что ограничивало аппетиты некоторых китайских финансовых структур.
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Однако в конце августа ситуация сдвинулась с мертвой точки, и после очередной встречи представителей российского и китайского министерств финансов в совместном заявлении было сказано о прогрессе в этом ключевом вопросе: "Российская Федерация будет активно рассматривать вопрос о выпуске на Московской Бирже облигаций, номинированных в юанях, в соответствии с российским законодательством. Китай приветствует такое развитие событий и призывает инвесторов в Китае инвестировать в облигации, выпущенные российской стороной в соответствии с существующей нормативно-правовой базой".
Уже после встречи замминистра финансов России Сергей Сторчак расставил важные акценты: "Из того, что происходило за закрытыми дверями, скажу, что коллеги из Министерства финансов Китая, к нашему большому удовлетворению, сказали, что не очень высокие темпы принятия решений в части продвижения нашего варианта выпуска облигаций — это их зона ответственности. Они сказали, что понимают, что со своими решениями подзадержались", — заявил он.
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В этом контексте особенно важна информация, опубликованная South China Morning Post, которая позволяет увидеть конкретные шаги в плане реализации этого проекта и то, что для него уже нашлись конкретные исполнители: "В настоящее время несколько банков во главе с Газпромбанком и China International Capital Corporation прилагают усилия для реализации этой первой облигации в юанях, (но) еще есть некоторые технические детали, над которыми мы работаем", — сказал Даминг Ченг, исполнительный директор China International Capital Corporation, одного из ведущих инвестиционных банков Китая. "С некоторым напором и совместными усилиями, мы уверены, что осуществим эту сделку в течение года или в начале следующего года".
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Запуск юаневых государственных облигаций, тем более на московском рынке, будет большим успехом России и очень серьезным сигналом долгосрочного экономического сближения по линии Москва — Пекин. Возможно, наши китайские партнеры убедились на собственном опыте (начиная от торговой войны с США и заканчивая санкциями против ZTE и Huawei), что американские санкции никак не зависят от поведения конкретной страны, а зависят лишь от желания официального Вашингтона придушить конкурентов. В условиях, когда США наглядно демонстрируют полную готовность использовать долларовую систему в качестве геополитического оружия, а также готовность активно использовать против Китая (например, в Гонконге) "майданные технологии", работа над сближением с Россией и работа над дедолларизацией — это правильный и очень логичный шаг, за которым обязательно последуют другие.
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КитайРоссияАвторыМнение - Авторы
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