Минфин Китая готов помочь России в выпуске ОФЗ в юанях, заявил Сторчак

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минфин Китая в рамках состоявшегося российско-китайского диалога дал Минфину России четкий сигнал о том, что готов оказывать содействие в подготовке выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Из того, что происходило за закрытыми дверями, скажу, что коллеги из министерства финансов Китая, к нашему большому удовлетворению, сказали, что не очень высокие темпы принятия решений в части принятия нашего варианта выпуска облигаций - это их зона ответственности. Они сказали, что понимают, что со своими решениями подзадержались", - сказал Сторчак.

"И он (Минфин Китая - ред.) официально нам сказал, что будет нам содействовать. Но процесс принятия решения в Поднебесной многофакторный. Минфин не играет ключевую роль с китайскими инвесторами. Это регулятор", - уточнил замминистра.

В июне Сторчак говорил, что подготовка прихода внутренних инвесторов из Китая на российский рынок ОФЗ практически завершена, и Минфин РФ рассчитывает на приход и постоянное присутствие китайских инвесторов на этом рынке без всяких ограничений. В то же время он был крайне осторожен в прогнозах о сроках, когда это может произойти, несмотря на то, что соответствующая инфраструктура с российской стороны уже создана