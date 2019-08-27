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РИА Новости

Минфин Китая готов помочь России в выпуске ОФЗ в юанях, заявил Сторчак

15:34 27.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минфин Китая в рамках состоявшегося российско-китайского диалога дал Минфину России четкий сигнал о том, что готов оказывать содействие в подготовке выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Из того, что происходило за закрытыми дверями, скажу, что коллеги из министерства финансов Китая, к нашему большому удовлетворению, сказали, что не очень высокие темпы принятия решений в части принятия нашего варианта выпуска облигаций - это их зона ответственности. Они сказали, что понимают, что со своими решениями подзадержались", - сказал Сторчак.
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"И он (Минфин Китая - ред.) официально нам сказал, что будет нам содействовать. Но процесс принятия решения в Поднебесной многофакторный. Минфин не играет ключевую роль с китайскими инвесторами. Это регулятор", - уточнил замминистра.
В июне Сторчак говорил, что подготовка прихода внутренних инвесторов из Китая на российский рынок ОФЗ практически завершена, и Минфин РФ рассчитывает на приход и постоянное присутствие китайских инвесторов на этом рынке без всяких ограничений. В то же время он был крайне осторожен в прогнозах о сроках, когда это может произойти, несмотря на то, что соответствующая инфраструктура с российской стороны уже создана
Евробонды в юанях Россия не размещала еще ни разу, но уже не первый год Минфин заявляет о планах выйти на внутренний долговой рынок с такими бумагами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов, для выкупа китайскими инвесторами. В прошлом году глава департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства финансов РФ Константин Вышковский говорил, что Минфин России надеется разместить ОФЗ в юанях в 2019 году.
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Министерство финансов КитаяМинистерство финансов РФСергей СторчакКитайРоссияЭкономика
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