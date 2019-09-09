В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. У побережья города Прочида недалеко от Неаполя рыбаки освободили молодого дельфина и его мать, которая потом их "отблагодарила", сообщает Daily Mail.
Этот момент попал на видео. Сначала дельфиненок выпрыгивает из воды, а рыбак встречает его радостными криками.
Затем в небо взмывает самка дельфина. Спасатели провожают их аплодисментами.
А в июле в Италии на пляже курортного городка Пескичи туристы спасли целую семью дельфинов. Молодой дельфин подплыл к отдыхающим и пытался привлечь внимание к своей семье: его мать застряла на мелководье, рядом с ней были и другие детеныши и все они могли погибнуть.
15 мая 2018, 08:00РИА НовостиРожденные свободными: о чем не знают посетители дельфинариев