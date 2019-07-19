В Италии туристы спасли семью дельфинов

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На юго-востоке Италии на пляже курортного городка Пескичи туристы сняли на видео молодого дельфина, который приплыл близко к берегу и начал "общаться" с находящимися в воде людьми, На юго-востоке Италии на пляже курортного городка Пескичи туристы сняли на видео молодого дельфина, который приплыл близко к берегу и начал "общаться" с находящимися в воде людьми, сообщает La Repubblica.

Маленький дельфин оказался на мелководье и позволял гладить себя отдыхающим.

"Животное подплыло к мальчику и позволило себя ласкать. Это поистине редкое зрелище", - пишет издание.

Позже выяснилось, что таким образом дельфин пытался привлечь внимание к своей семье: его мать застряла на мелководье, рядом с ней были и другие детеныши, и все они могли погибнуть.