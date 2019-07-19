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РИА Новости
Туризм

В Италии туристы спасли семью дельфинов

00:43
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© РИА Новости / Василий БатановДельфины в Севастополе
Дельфины в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На юго-востоке Италии на пляже курортного городка Пескичи туристы сняли на видео молодого дельфина, который приплыл близко к берегу и начал "общаться" с находящимися в воде людьми, сообщает La Repubblica.
Маленький дельфин оказался на мелководье и позволял гладить себя отдыхающим.
"Животное подплыло к мальчику и позволило себя ласкать. Это поистине редкое зрелище", - пишет издание.
Позже выяснилось, что таким образом дельфин пытался привлечь внимание к своей семье: его мать застряла на мелководье, рядом с ней были и другие детеныши, и все они могли погибнуть.
Туристы обратились за помощью к капитану местного порта, который эвакуировал самку на глубину, а за ней уплыли и детеныши.
Манта
14 июля, 03:35
Опубликовано видео приплывшего за помощью к людям морского дьявола
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ТуризмдельфиныТуризмтуристыНовости - ТуризмИталия
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