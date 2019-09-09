Украина рада. Новые министры хотят продать землю и отдать власть народу

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Новый украинский парламент взялся за работу в ударном темпе. Состав кабмина утвержден, грандиозные цели поставлены, у депутатов на время совещаний забрали мобильные телефоны, а министрам запретили красоваться перед телекамерами. Потому что трудиться надо, а не амбиции тешить, напутствует премьер. О самой молодой команде и ее больших планах — в материале РИА Новости

Профессиональный выбор

Кандидатуру на пост председателя правительства президент Владимир Зеленский подбирал тщательно. На примете у него было несколько человек, однако имена он не называл. Говорил только, что ищет специалиста по экономике. Зеленский, по его словам, все взвешивал, внимательно изучал и в итоге, как и предрекали СМИ, предложил Верховной раде Алексея Гончарука — обещанного “абсолютно профессионального экономиста”.

Новоизбранные народные депутаты утвердили Гончарука на первом же заседании 29 августа. Такая скорость неудивительна — большинство в Раде принадлежит партии президента “Слуга народа”. Тогда же сформировали и кабмин, немного даже измененный — некоторые ведомства объединили и переименовали, а также создали два новых. Ознакомительное заседание министров состоялось сразу же — в ночь на 30 августа.

Новое правительство — самое молодое в истории Украины. Но команду министров нельзя назвать такими уж новичками. У некоторых большой опыт работы на руководящих должностях.

У руля Украины

Гончаруку летом исполнилось 35. Его порекомендовал Андрей Богдан — бывший юрист Игоря Коломойского, бизнесмена и некогда работодателя Зеленского. Тем не менее в связях с олигархами Гончарук замечен не был.

До недавнего времени он едва ли соприкасался с миром политики. В 2014-м баллотировался в Раду, но неудачно. Был советником министра экологии и природных ресурсов, а также министра экономразвития и торговли. В “команде Зе” Гончарук нужен в первую очередь как экономист. Среди его задач — взаимодействие с Международным валютным фондом и приватизация.

Вице-премьером по евроинтеграции назначили 38-летнего юриста Дмитрия Кулебу. Он опытный дипломат. В 2017 году его признали лучшим украинским послом за границей.

Самому молодому члену кабмина — 28 лет. Михаил Федоров стал сразу и вице-премьером, и министром цифровой трансформации. Из политического опыта у него — попытка избраться в Раду в 2014 году. В IT-технологиях Федоров значительно компетентнее: он отвечал за продвижение Зеленского в Сети во время предвыборной кампании.

Глава аппарата правительства (на Украине это называется "министр кабинета министров") — 34-летний бизнесмен Дмитрий Дубилет. Сооснователь первого на Украине мобильного банкинга, бывший IT-директор “ПриватБанка” обещает повысить КПД кабмина и снести все преграды в буквальном смысле — убрать стены в кабинетах здания на улице Грушевского.

Министерство иностранных дел возглавил кадровый дипломат Вадим Пристайко. Бывшего посла Украины в Канаде и главу миссии при НАТО одобряют на Западе. Он, помимо прочего, один из самых взрослых министров — ему 49 лет.

Из семнадцати членов кабмина шестеро — женщины, семеро — старше 40 лет. ”Старожилов” двое: министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков, который должен уйти в отставку спустя полгода, как только ему найдут подходящую замену.

Кабмин ждет еще одно нововведение: работа теперь будет вестись в закрытом от журналистов режиме. Заседания правительства не должны превращаться в шоу, а открытость — в “нудизм” и показуху, заявил премьер. О решениях проинформируют на брифингах.

В публичности ограничили и “слуг народа” в Раде. На встрече парламентской фракции с президентом 5 сентября у депутатов забрали мобильные телефоны.

За работу, товарищи

Дел в новом политическом сезоне много. Президент ставит амбициозные задачи перед новыми лицами, сплошь молодыми да успешными.

В первый рабочий день народные избранники отправились домой только за полночь. И уже на второй оперативно отменили депутатскую неприкосновенность.

Вопрос о лишении парламентариев иммунитета ставили еще при Петре Порошенко в 2017 году. Третьего сентября представители “Слуги народа”, “Батькивщины” Юлии Тимошенко, “Европейской солидарности” и “Голоса” Святослава Вакарчука проголосовали за то, чтобы со следующего года депутаты стали вполне "прикосновенными".

Против выступила только “Оппозиционная платформа — За жизнь”, опасающаяся политических репрессий со стороны коллег. Соратники Виктора Медведчука намерены оспорить закон в Конституционном суде.

Туда же направили еще семь законопроектов. В том числе речь идет о расширении президентских полномочий (Зеленский хочет получить право назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований), сокращении числа депутатов с 450 до 300, а также закреплении языкового ценза — в Раду смогут попасть только те, кто владеет государственным языком.

Пожалуй, самое популистское предложение — разрешить украинцам самим вносить в парламент законопроекты. Зеленский просит изменить статью 93 Конституции Украины. По его мнению, право законодательной инициативы в Верховной раде должно принадлежать в том числе и народу.

Конституционный суд также рассмотрит расширение списка оснований для увольнения депутатов — в Раде не место прогульщикам, считают в новой команде.

Земельный вопрос

Другая инициатива Зеленского куда более рискованная. До него президенты не отваживались поднимать эту непростую тему. В ближайшее время парламент обсудит вопрос об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Законопроект должны внести в Раду до 1 октября, а принять закон — до 1 декабря.

Мораторий действует уже 14 лет. На сельхозземли приходится примерно 70 процентов территории страны. Запрещено продавать государственные и коммунальные земли, а также земельные паи для производства и — частично — личного сельского хозяйства. Можно брать в аренду.

Земельной реформы от Киева ждет в первую очередь МВФ. В стране опасаются, что, после снятия моратория, украинскую землю за бесценок скупят иностранцы. Зеленский же поручил разъяснить общественности, что земельная реформа необходима для развития фермерского хозяйства и защиты мелких собственников. А забирать землю, по его словам, никто ни у кого не будет.

Рынок земли может открыться уже летом следующего года. До этого властям предстоит навести порядок в земельном кадастре и создать условия для украинского фермера, уточнял Гончарук.

Все в рост

Экономика, по замыслу Зеленского, должна расти на пять-семь процентов в год. Этого планируют добиться, пресекая контрабанду, увеличивая экспорт и привлекая инвестиции. Но национальный банк считает, что реальный рост ВВП в этом году составит три процента, в 2020 — 3,2, в 2021-м — 3,7.

Украину поддерживает МВФ. По мнению руководителя фонда Дэвида Липтона, достичь пяти-шестипроцентного роста стране с помощью реформ и борьбы с коррупцией вполне реально. Не хватает капиталов и технологий, зато с человеческим ресурсом проблем нет, указывал он.