ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В пятницу Банк России третий раз подряд снизил ключевую ставку — до семи процентов. Это сделает дешевле ипотеку и кредиты, но вклады станут менее выгодными, а курс рубля может немного просесть. О всех плюсах и минусах принятого решения — в материале РИА Новости.

Цель достигнута

Главная причина, по которой регулятор снова опустил ключевую ставку на 0,25 базисного пункта, — приближение инфляции к целевому показателю в четыре процента. Весной рост потребительских цен замедлился с 5,3 до 5,1%, а к концу лета и вовсе упал до 4,3%.

"Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Вклад в замедление роста потребительских цен внесли и временные дезинфляционные факторы, включая смещение сезонности в динамике цен на плодоовощную продукцию на фоне более раннего поступления нового урожая. В замедлении годовой инфляции также проявляется эффект высокой базы в динамике цен на основные виды моторного топлива", — отмечается в информационном бюллетене Банка России.

При этом многие эксперты уверены, что к концу года инфляция в России будет даже ниже целевого показателя и ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику. В частности, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко и главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович считают, что регулятор в этом году еще раз снизит ставку — до 6,75%. Такого же мнения придерживается и глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Это косвенно подтверждает сообщение ЦБ: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров".

Теоретически может помешать ускорение инфляции, связанное с увеличением бюджетных расходов на реализацию нацпроектов. Однако эксперты полагают, что, если эффект от этого и проявится, то с запозданием, и вряд ли сильно скажется на итоговых показателях.

Реструктуризируй ипотеку

Главный результат снижения ключевой ставки — удешевление ипотеки. Если в апреле средневзвешенный процент по выданным ипотечным кредитам составлял 10,41%, то уже в начале августа его оценивали на уровне 10,21%.

Причем многие крупные банки опустили минимальные ставки по ипотеке до 9-9,2% годовых (например, "Открытие" и ВТБ), а некоторые, как Росбанк, и вовсе опустили их ниже восьми процентов.

Аналитики не сомневаются: денежно-кредитная политика ЦБ снизит средние ставки по ипотеке в стране еще раньше, чем того требовал от правительства президент Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию.

"По нашим оценкам, ипотечные ставки в восемь процентов возможны задолго до обозначенного правительством срока — к 2024 году. Это вполне реально к 2021-2022-му", — сообщил Антон Покатович из "БКС Премьер" в беседе с РИА Новости.

Кредиты подешевеют

Приятное дополнение к ипотеке — подешевевшие потребительские кредиты.

По данным ЦБ, среднерыночная стоимость потребительских займов с лимитом кредитования свыше 300 тысяч рублей составила 22,3%, а по целевым POS-кредитам (которые оформляются в месте покупки товара — например, на бытовую технику) на сумму более 100 тысяч и сроком от года — 13,9%.

По нецелевым кредитам, в том числе на рефинансирование задолженности (свыше 300 тысяч рублей на срок от года), средняя ставка — 15,4%. Учитывая, что эти данные опубликованы в середине августа и не включают показатели, зафиксированные после предыдущего снижения ключевой ставки, в ближайшее время такие кредиты подешевеют примерно на 0,5% в зависимости от банка.

Причем минимальные предложения некоторых банков по потребительским кредитам уже ниже десяти процентов. Такие условия можно найти в МКБ, "Ренессанс кредите", Промсвязьбанке, Citi bank и Почта банке.

Вклады — тоже

Единственный негативный эффект — падение доходности банковских вкладов. По данным регулятора, сентябрьский базовый уровень по депозитам до востребования — 6,27%, на срок до 90 дней — 6,86%, от 91 до 180 дней — 7,17%, от 181 дня до года — 7,71%, больше года — 8,47%.

На деле ставки еще ниже. Для депозитов сроком от года самый высокий показатель у надежных банков — около семи процентов. В ближайшие месяцы станет меньше.

Для тех, кто хочет вложить накопления в надежный источник с более высокой доходностью, есть вариант, предложенный Минфином в начале осени. Со 2 сентября по 25 февраля следующего года четыре финучреждения — Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк — предлагают приобрести народные облигации федерального займа (ОФЗ-н). Минимальная цена снижена с 30 до 10 тысяч рублей, причем расходы на оплату банковской комиссии несет сам Минфин.