Биография Андрея Бочарова

В 1987 году окончил Московское суворовское военное училище. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2002 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".

С 1991 по 2004 год Андрей Бочаров проходил военную службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках России, принимал участие в боях первой чеченской войны 1994-1996 годов, в дальнейшем командовал парашютно-десантным батальоном, был старшим офицером отдела боевой подготовки штаба Воздушно-десантных войск.

С 2005 по 2007 год – заместитель губернатора Брянской области, руководитель постоянного представительства администрации Брянской области при Правительстве Российской Федерации.

В 2007-2012 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого и шестого созывов. В Госдуме пятого созыва был заместителем председателя комитета по делам ветеранов.

В январе 2013 года Бочаров был избран руководителем организационного комитета по проведению учредительного съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).

С июня 2013 года по апрель 2014 года – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

2 апреля 2014 года Андрей Бочаров занял должность врио губернатора Волгоградской области.

14 сентября 2014 года по результатам досрочных выборов был избран губернатором Волгоградской области, вступил в должность 24 сентября 2014 года.

Подполковник. Герой Российской Федерации (1996), награжден медалями.

Декларированный доход за 2018 год составил более 5,2 миллионов рублей.