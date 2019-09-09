Биография Андрея Бочарова

Андрей Иванович Бочаров родился 14 октября 1969 года в городе Барнауле Алтайского края.
В 1987 году окончил Московское суворовское военное училище. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 2002 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление".
С 1991 по 2004 год Андрей Бочаров проходил военную службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках России, принимал участие в боях первой чеченской войны 1994-1996 годов, в дальнейшем командовал парашютно-десантным батальоном, был старшим офицером отдела боевой подготовки штаба Воздушно-десантных войск.
С 2004 года – в запасе Полковник запаса.
С 2005 по 2007 год – заместитель губернатора Брянской области, руководитель постоянного представительства администрации Брянской области при Правительстве Российской Федерации.
В 2007-2012 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого и шестого созывов. В Госдуме пятого созыва был заместителем председателя комитета по делам ветеранов.
С октября 2012 года по апрель 2014 года – главный федеральный инспектор в Брянской области. В связи с назначением на этот пост сложил полномочия депутата.
В январе 2013 года Бочаров был избран руководителем организационного комитета по проведению учредительного съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ).
С июня 2013 года по апрель 2014 года – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.
2 апреля 2014 года Андрей Бочаров занял должность врио губернатора Волгоградской области.
14 сентября 2014 года по результатам досрочных выборов был избран губернатором Волгоградской области, вступил в должность 24 сентября 2014 года.
Подполковник. Герой Российской Федерации (1996), награжден медалями.
Декларированный доход за 2018 год составил более 5,2 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников