Биография Игоря Бабушкина

Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинске Ярославской области.
В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ. Окончил институт менеджмента, экономики и инноваций ("Государственное и муниципальное управление") и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В 1992-2012 годах проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.
Трудовой путь начал в 1987 году токарем на Волжском машиностроительном заводе.
С 2005 по 2018 год работал на руководящих должностях в федеральных агентствах "Спецстрой России" и "Росимущество".
25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В его ведении были вопросы социально-экономического развития.
5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Полковник запаса.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2015).
Награжден Орденом Мужества, ведомственными наградами.
Женат, есть дочь.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 2,9 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников