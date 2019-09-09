Биография Игоря Бабушкина

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 августа 2019.

В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ. Окончил институт менеджмента, экономики и инноваций ("Государственное и муниципальное управление") и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ

В 1992-2012 годах проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

Трудовой путь начал в 1987 году токарем на Волжском машиностроительном заводе.

С 2005 по 2018 год работал на руководящих должностях в федеральных агентствах "Спецстрой России" и "Росимущество".

25 сентября 2018 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В его ведении были вопросы социально-экономического развития.

5 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.

Полковник запаса.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса ( 2015 ).

Награжден Орденом Мужества, ведомственными наградами.

Женат, есть дочь.

Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 2,9 миллиона рублей.