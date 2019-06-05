Путин сменил губернатора Астраханской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщила пресс-служба Кремля.
Он исполнял обязанности главы региона с сентября прошлого года.
Временно исполняющим обязанности губернатора Путин назначил Игоря Бабушкина. Президент провел с ним рабочую встречу, на которой и объявил о своем решении.
Карьера Бабушкина началась в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. В 2013-м он стал заместителем руководителя Росимущества. Спустя пять лет его назначили заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
По словам высокопоставленного источника РИА Новости, Морозов подал в отставку по семейным обстоятельствам; экс-губернатор продолжит работу в одной из спецслужб.
Собеседник агентства отметил, что положительный рейтинг Морозова, по майским опросам, составлял 57-58 процентов, то есть он "однозначно бы выиграл выборы губернатора в первом туре", которые пройдут 8 сентября.
23 сентября 2018, 04:49Процедура выборов губернаторов в России