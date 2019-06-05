Путин сменил губернатора Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщила пресс-служба Кремля.

Он исполнял обязанности главы региона с сентября прошлого года.

Временно исполняющим обязанности губернатора Путин назначил Игоря Бабушкина . Президент провел с ним рабочую встречу, на которой и объявил о своем решении.

Карьера Бабушкина началась в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. В 2013-м он стал заместителем руководителя Росимущества. Спустя пять лет его назначили заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

По словам высокопоставленного источника РИА Новости, Морозов подал в отставку по семейным обстоятельствам; экс-губернатор продолжит работу в одной из спецслужб.