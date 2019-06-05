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РИА Новости

Путин сменил губернатора Астраханской области

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, сообщила пресс-служба Кремля.
Он исполнял обязанности главы региона с сентября прошлого года.
Временно исполняющим обязанности губернатора Путин назначил Игоря Бабушкина. Президент провел с ним рабочую встречу, на которой и объявил о своем решении.
Карьера Бабушкина началась в 1992 году со службы в Вооруженных силах и подразделениях ФСБ. В 2013-м он стал заместителем руководителя Росимущества. Спустя пять лет его назначили заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
По словам высокопоставленного источника РИА Новости, Морозов подал в отставку по семейным обстоятельствам; экс-губернатор продолжит работу в одной из спецслужб.
Собеседник агентства отметил, что положительный рейтинг Морозова, по майским опросам, составлял 57-58 процентов, то есть он "однозначно бы выиграл выборы губернатора в первом туре", которые пройдут 8 сентября.
Второй тур выборов губернатора Приморского края
23 сентября 2018, 04:49
Процедура выборов губернаторов в России
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Сергей МорозовВладимир ПутинАстраханская областьПолитика
Популярные комментарии
Очередной фсбэшник? Когда же Путин вместо своих дружков компетентных людей искать будет? Пока эти бывшие в погонах всем заправляют, так и будем в стагнации сидеть еще 5 лет((
5 июня, 14:14
ЕМЕнисей Могучий
41102318
очередной охранник
5 июня, 14:09
Василий Чехов
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