В полпредстве СКФО рассказали о предыдущей работе Бабушкина

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным

ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Игорь Бабушкин, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, на предыдущем месте работы - в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа – курировал вопросы социально-экономического развития, а также занимал пост инвестиционного уполномоченного, сообщили РИА Новости в полпредстве СКФО.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку врио главы Астраханской области Сергея Морозова и назначил новым врио Бабушкина. До назначения на эту должность Бабушкин с 25 сентября 2018 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"В его ведении были вопросы социально-экономического развития. Игорь Юрьевич также занимал должность инвестиционного уполномоченного", - сказал собеседник агентства.

Как следует из информации на официальном сайте полпредства, Бабушкин принимал участие в решении вопросов, касающихся в том числе социальной поддержки детей-сирот, благоустройства курортов Кавминвод и охраны памятников, а также снижения задолженности по заработной плате на Северном Кавказе.