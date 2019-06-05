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РИА Новости

В полпредстве СКФО рассказали о предыдущей работе Бабушкина

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 июн - РИА Новости. Игорь Бабушкин, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, на предыдущем месте работы - в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа – курировал вопросы социально-экономического развития, а также занимал пост инвестиционного уполномоченного, сообщили РИА Новости в полпредстве СКФО.
В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку врио главы Астраханской области Сергея Морозова и назначил новым врио Бабушкина. До назначения на эту должность Бабушкин с 25 сентября 2018 года занимал пост заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Сергей Морозов
Вчера, 14:09
Источник назвал причину отставки врио губернатора Астраханской области
"В его ведении были вопросы социально-экономического развития. Игорь Юрьевич также занимал должность инвестиционного уполномоченного", - сказал собеседник агентства.
Как следует из информации на официальном сайте полпредства, Бабушкин принимал участие в решении вопросов, касающихся в том числе социальной поддержки детей-сирот, благоустройства курортов Кавминвод и охраны памятников, а также снижения задолженности по заработной плате на Северном Кавказе.
По данным полпредства, цель деятельности инвестиционного уполномоченного заключается в решении конкретных проблем инвесторов, связанных с их взаимодействием с органами федерального, регионального и местного уровней, а также в минимизации условий возникновения подобных проблем в будущем и переориентации деятельности чиновников всех уровней на самостоятельное выявление проблем инвесторов и их устранение.
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Северо-Кавказский ФОАстраханская областьПолитика
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