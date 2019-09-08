Памфилова рассказала, что ее больше всего беспокоит в ходе выборов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее в большей степени волнует достоверность подсчета голосов, чем явка на выборах.
"Я очень индифферентно отношусь к явке. Я считаю, что все те, кого интересует своя судьба и дальнейшее развитие, те приходят, остальные пусть обижаются на себя. Поэтому меня в меньшей степени волнует явка, а в большей степени волнует достоверность подсчета голосов и правильное, адекватное отражение голоса именно тех, кто пришел. Потому что они двойного уважения заслуживают, они не заслуживают, чтобы их голос был как-то искажен. Вот это самое главное", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что "явка - это уровень интереса к выборам, уровень ответственности за то, что может быть".
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.