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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова рассказала, что ее больше всего беспокоит в ходе выборов

23:56 08.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее в большей степени волнует достоверность подсчета голосов, чем явка на выборах.
"Я очень индифферентно отношусь к явке. Я считаю, что все те, кого интересует своя судьба и дальнейшее развитие, те приходят, остальные пусть обижаются на себя. Поэтому меня в меньшей степени волнует явка, а в большей степени волнует достоверность подсчета голосов и правильное, адекватное отражение голоса именно тех, кто пришел. Потому что они двойного уважения заслуживают, они не заслуживают, чтобы их голос был как-то искажен. Вот это самое главное", - сказала Памфилова журналистам.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Вчера, 12:51Единый день голосования
Памфилова пообещала после выборов отделить правду о нарушениях от фейков
Она добавила, что "явка - это уровень интереса к выборам, уровень ответственности за то, что может быть".
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
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