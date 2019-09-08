Памфилова рассказала, что ее больше всего беспокоит в ходе выборов

"Я очень индифферентно отношусь к явке. Я считаю, что все те, кого интересует своя судьба и дальнейшее развитие, те приходят, остальные пусть обижаются на себя. Поэтому меня в меньшей степени волнует явка, а в большей степени волнует достоверность подсчета голосов и правильное, адекватное отражение голоса именно тех, кто пришел. Потому что они двойного уважения заслуживают, они не заслуживают, чтобы их голос был как-то искажен. Вот это самое главное", - сказала Памфилова журналистам.