ЕР лидирует в Севастополе после обработки 10,33% протоколов

Избиратель в единый день голосования

Избиратель в единый день голосования

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" получает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя по партийным спискам 37,21% голосов после обработки 10,33% протоколов, сообщили в горизбиркоме Севастополя.

Эти данные кардинально отличаются от результатов прошлых выборов 2014 года, когда ЕР получила 76,7%, а ЛДПР - 7,4%.

"После обработки 10,33% протоколов партия "Единая Россия" получает 37,21% по партийным спискам на выборах в заксобрание Севастополя, у КПРФ – 20,04%, у ЛДПР – 17,85%, "Справедливая Россия" 9,22%, "Партия пенсионеров" - 7,39%, "Коммунисты России" – 3,95%", - сообщили в горизбиркоме.

По данным горизбиркома, явка на первых участках, где уже подведены итоги голосования, составила более 27%. Право голоса на выборах депутатов заксобрания второго созыва в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.