Зюганов ждет ответа Путина на просьбу отменить муниципальный фильтр

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет от президента Владимира Путина ответа на просьбу лидеров трех думских фракций отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий. По его мнению, между главой государства и лидерам оппозиционных фракций "прервалась нормальная связь".

В начале года Зюганов рассказал, что лидеры трех фракций направили Путину письмо, в котором попросили отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий.

"Мы направили письмо с просьбой снять порог, мы даже не получили ответ официальный. Есть закон, по которому обязаны отвечать. Лидеры всех политических партий обратились, полгода не слышим ответа", - сказал Зюганов на пресс-конференции.