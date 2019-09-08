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РИА Новости

Зюганов ждет ответа Путина на просьбу отменить муниципальный фильтр

23:54 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ждет от президента Владимира Путина ответа на просьбу лидеров трех думских фракций отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий. По его мнению, между главой государства и лидерам оппозиционных фракций "прервалась нормальная связь".
В начале года Зюганов рассказал, что лидеры трех фракций направили Путину письмо, в котором попросили отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий.
"Мы направили письмо с просьбой снять порог, мы даже не получили ответ официальный. Есть закон, по которому обязаны отвечать. Лидеры всех политических партий обратились, полгода не слышим ответа", - сказал Зюганов на пресс-конференции.
Лидер КПРФ заявил также о перерыве в диалоге президента с лидерами оппозиционных фракций. "Прервалась нормальная связь, нормальный диалог. Это плохо", - сказал Зюганов.
Глава ЦИК Элла Памфилова
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КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
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