ЛДПР лидирует в Хабаровском крае после обработки 95% протоколов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР набирает 56,25% голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края после подсчета почти 95% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 94,82% протоколов, ЛДПР лидирует с 56,25% голосов, КПРФ - 16,97%, "Единая Россия" - 12,76, "Справедливая Россия" - 3,54%, "Коммунисты России" - 3,44%, "Родина" - 1,70%, "Партия Роста" - 1,64%.

В крае работали более 780 избирательных участков. На 18.00 (11.00 мск) явка составила 30,64%. Выборы проходили в условиях наводнения и тайфуна.