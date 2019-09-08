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РИА Новости
Единый день голосования

ЛДПР лидирует в Хабаровском крае после обработки 95% протоколов

23:54 08.09.2019 (обновлено: 00:04 09.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Бюллетень на избирательном участке
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР набирает 56,25% голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края после подсчета почти 95% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 94,82% протоколов, ЛДПР лидирует с 56,25% голосов, КПРФ - 16,97%, "Единая Россия" - 12,76, "Справедливая Россия" - 3,54%, "Коммунисты России" - 3,44%, "Родина" - 1,70%, "Партия Роста" - 1,64%.
В крае работали более 780 избирательных участков. На 18.00 (11.00 мск) явка составила 30,64%. Выборы проходили в условиях наводнения и тайфуна.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЛДПРХабаровский крайПолитика
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