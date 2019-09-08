Шипулин продолжает лидировать на довыборах в Свердловской области

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области после обработки 85,21 процента протоколов лидирует кандидат от "Единой России" олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин с 40,93 процента, свидетельствуют данные ЦИК.