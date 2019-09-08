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РИА Новости
Единый день голосования

Шипулин продолжает лидировать на довыборах в Свердловской области

23:41 08.09.2019 (обновлено: 00:00 09.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Единый день голосования в регионах России
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области после обработки 85,21 процента протоколов лидирует кандидат от "Единой России" олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин с 40,93 процента, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным информтабло ЦИК, Шипулин после обработки 85,21 процента протоколов набирает 40,93 процента голосов.
На втором месте кандидат Алексей Коровкин от "Справедливой России" (24,20 процента), на третьем — кандидат от КПРФ Габбас Даутов (14,60 процента).
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАнтон ШипулинСвердловская областьПолитика
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