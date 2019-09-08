В Астраханской области Бабушкин лидирует после обработки 50% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин лидирует на выборах главы региона с 74,85% голосов после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 50,6% протоколов, самовыдвиженец Бабушкин набирает 74,85% голосов, Николай Арефьев (КПРФ) - 11,45%, Тимофей Щербаков (ЛДПР) - 5,6%.
В выборах принимают участие четыре кандидата - Николай Арефьев (КПРФ), Сергей Сычев (Партия пенсионеров), Тимофей Щербаков (ЛДПР), а также временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин (самовыдвижение), назначенный на эту должность в июне текущего года.