Беглов лидирует в Петербурге после обработки 5,19% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 66,45% голосов после обработки 5,19% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 5,19% протоколов, самовыдвиженец Беглов набирает 66,45% голосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 15,52%, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 15,41% голосов.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").