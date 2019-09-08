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РИА Новости
Единый день голосования

Беглов лидирует в Петербурге после обработки 5,19% протоколов

23:37 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 66,45% голосов после обработки 5,19% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 5,19% протоколов, самовыдвиженец Беглов набирает 66,45% голосов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") - 15,52%, Михаил Амосов ("Гражданская платформа") - 15,41% голосов.
В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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