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РИА Новости
Единый день голосования

В Ставропольском крае Владимиров лидирует после обработки 50% протоколов

23:34 08.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 80,63% после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 50,23% протоколов, Владимиров набирает 80,63% голосов, Виктор Соболев из КПРФ - 8,69%, Геннадий Ефимов от ЛДПР- 3,77%.
На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВладимир ВладимировЦИК РФСтавропольский крайПолитика
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