В Ставропольском крае Владимиров лидирует после обработки 50% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 80,63% после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 50,23% протоколов, Владимиров набирает 80,63% голосов, Виктор Соболев из КПРФ - 8,69%, Геннадий Ефимов от ЛДПР- 3,77%.

На пост губернатора претендуют действующий глава региона Владимир Владимиров от партии "Единая Россия", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.