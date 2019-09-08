Кувшинников лидирует в Вологодской области после обработки 50% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников лидирует на выборах главы региона с 65,18% после подсчета половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 51,6% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 65,18%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 22,46%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 6,56%.