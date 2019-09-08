Кувшинников лидирует в Вологодской области после обработки 50% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников лидирует на выборах главы региона с 65,18% после подсчета половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 51,6% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 65,18%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 22,46%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 6,56%.
На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".