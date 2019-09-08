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РИА Новости
Единый день голосования

Кувшинников лидирует в Вологодской области после обработки 50% протоколов

23:34 08.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников лидирует на выборах главы региона с 65,18% после подсчета половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 51,6% протоколов, представитель "Единой России" Кувшинников набирает 65,18%, Ольга Ширикова от ЛДПР - 22,46%, Маргарита Савоськина из "Справедливой России" - 6,56%.
На пост главы региона претендуют действующий губернатор Олег Кувшинников от партии "Единая Россия", Ольга Ширикова от ЛДПР, Вадим Петриенко от партии "Народный альянс", Алексей Рылеев от "Родины", Маргарита Савоськина от "Справедливой России".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияВологодская областьОлег КувшинниковПолитика
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