Старовойт лидирует в Курской области после обработки половины протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона с 80,82% голосов после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 53,71% протоколов, Старовойт ("Единая Россия") набирает 80,82% голосов, Владимир Фирсов от КПРФ - 5,44%, Владимир Федоров от ЛДПР - 5,32%, Николай Карцев ("Справедливая Россия") - 3,80%, Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые") - 3,23%.

По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 18.00 мск, составила 35,95%. На прошлых губернаторских выборах к этому часу на избирательные участки пришли 32,75% избирателей.