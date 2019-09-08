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РИА Новости
Единый день голосования

Старовойт лидирует в Курской области после обработки половины протоколов

23:33 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона с 80,82% голосов после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 53,71% протоколов, Старовойт ("Единая Россия") набирает 80,82% голосов, Владимир Фирсов от КПРФ - 5,44%, Владимир Федоров от ЛДПР - 5,32%, Николай Карцев ("Справедливая Россия") - 3,80%, Татьяна Черникова (Российская экологическая партия "Зеленые") - 3,23%.
По данным облизбиркома, явка избирателей на выборах губернатора в Курской области, по данным на 18.00 мск, составила 35,95%. На прошлых губернаторских выборах к этому часу на избирательные участки пришли 32,75% избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская областьПолитика
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