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РИА Новости
Единый день голосования

"Ясновидящая" предложила Мособлизбиркому предсказать результаты выборов

23:07 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Бюллетень на избирательном участке
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. "Ясновидящая" из Красногорска обратилась в Московскую областную избирательную комиссию с предложением предсказать результаты выборов и явку, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
"К нам обратилась ясновидящая и предложила нам прогнозировать результат голосования и явки на территории Московской области. Красногорская "ясновидящая", - сказал Березкин во время включения в ЦИК РФ.
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поинтересовалась, согласились ли воспользоваться таким предложением.
"Мы все-таки доверяем системе ГАС выборы", - ответил Березкин.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияИзбирательная комиссия Московской областиЦИК РФМосковская областьПолитика
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