"Ясновидящая" предложила Мособлизбиркому предсказать результаты выборов

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. "Ясновидящая" из Красногорска обратилась в Московскую областную избирательную комиссию с предложением предсказать результаты выборов и явку, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

"К нам обратилась ясновидящая и предложила нам прогнозировать результат голосования и явки на территории Московской области. Красногорская "ясновидящая", - сказал Березкин во время включения в ЦИК РФ.