В СПЧ оценили обеспечение прав избирателей на выборах в Башкирии

УФА, 8 сен - РИА Новости. Права избирателей во время выборов главы Башкирии были обеспечены, хотя у наблюдателей и были претензии, но незначительные, заявил журналистам глава совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.
В единый день голосования 8 сентября в Башкортостане выбирали главу региона. Федотов приехал в Уфу для наблюдения за ходом выборов.
"Могу сказать, что права избирателей были обеспечены. Хотя у нас есть претензии и замечания, и довольно много. Но они не носят принципиального характера", - сказал Федотов журналистам.
Правозащитник посетил в Уфе и Иглинском районе 23 избирательных участка и остался доволен ходом голосования и активностью жителей Башкирии. "Честно говоря, мне очень понравилась активность избирателей Башкирии, если явка в Уфе составила 55%", - сказал он.
По данным ЦИК РФ, врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах. Также за пост руководителя региона борются Владимир Барабаш от "Гражданской силы", Зульфия Гайсина от "Яблока", Юрий Игнатьев от "Справедливой России", Рафис Кадыров от "Патриотов России", Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от КПРФ Юнир Кутлугужин и Иван Сухарев от ЛДПР.