В СПЧ оценили обеспечение прав избирателей на выборах в Башкирии

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов . Архивное фото

Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов

УФА, 8 сен - РИА Новости. Права избирателей во время выборов главы Башкирии были обеспечены, хотя у наблюдателей и были претензии, но незначительные, заявил журналистам глава совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

В единый день голосования 8 сентября в Башкортостане выбирали главу региона. Федотов приехал в Уфу для наблюдения за ходом выборов.

"Могу сказать, что права избирателей были обеспечены. Хотя у нас есть претензии и замечания, и довольно много. Но они не носят принципиального характера", - сказал Федотов журналистам.

Правозащитник посетил в Уфе и Иглинском районе 23 избирательных участка и остался доволен ходом голосования и активностью жителей Башкирии. "Честно говоря, мне очень понравилась активность избирателей Башкирии, если явка в Уфе составила 55%", - сказал он.