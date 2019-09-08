ЕР лидирует на выборах в госсовет Крыма после обработки 1,08% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного совета республики Крым с 43,77% после обработки 1,08% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Выборы в парламент республики и местные советы проходили в воскресенье в единый день голосования. Явка по состоянию на 18.00 составила 28,28%. В республике зарегистрированы около 1,5 миллиона избирателей.