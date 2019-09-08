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РИА Новости
Единый день голосования

ЕР лидирует на выборах в госсовет Крыма после обработки 1,08% протоколов

22:54 08.09.2019 (обновлено: 23:06 08.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Бюллетень на избирательном участке
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов государственного совета республики Крым с 43,77% после обработки 1,08% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 1,08% протоколов, ЕР лидирует с 43,77% голосов, ЛДПР - 21,66%, КПРФ - 9,80%, "Справедливая Россия" - 7,17%, "Коммунисты России" - 5,18%, "Партия пенсионеров" - 3,54%, "Родина" - 2,29%, "Патриоты России" - 0,86%.
Выборы в парламент республики и местные советы проходили в воскресенье в единый день голосования. Явка по состоянию на 18.00 составила 28,28%. В республике зарегистрированы около 1,5 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЕдиная РоссияКрымПолитика
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