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РИА Новости
Единый день голосования

В Крыму "Единая Россия" лидирует на выборах всех уровней, заявил Аксенов

22:46 08.09.2019 (обновлено: 22:47 08.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по предварительным данным, лидирует на выборах всех уровней в Крыму, рассказал глава региона Сергей Аксёнов.
Выборы в парламент республики и местные советы прошли в воскресенье. Всего в регионе около 1,5 миллиона избирателей.
"По предварительным данным, везде мы набираем подавляющее большинство, во всех без исключения муниципальных образованиях и в государственном совете республики Крым. Никаких рисков здесь для партии нет, работать есть над чем", - сообщил Аксёнов лидеру ЕР Дмитрию Медведеву на видеоконференции с региональными отделениями партии.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЕдиная РоссияКрымПолитика
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