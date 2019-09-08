В Крыму "Единая Россия" лидирует на выборах всех уровней, заявил Аксенов

Выборы в парламент республики и местные советы прошли в воскресенье. Всего в регионе около 1,5 миллиона избирателей.

"По предварительным данным, везде мы набираем подавляющее большинство, во всех без исключения муниципальных образованиях и в государственном совете республики Крым. Никаких рисков здесь для партии нет, работать есть над чем", - сообщил Аксёнов лидеру ЕР Дмитрию Медведеву на видеоконференции с региональными отделениями партии.