Памфилова рассказала про фейки о нарушениях на выборах

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Появление различных сведений о нарушениях в ходе единого дня голосования в России 8 сентября, не соответствующих действительности, говорят о том, что есть запрос на подобную информацию, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

"Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос – есть предложение. Начинает индустрия вырабатываться, но мы со своей стороны тоже на это реагируем. Знаете, на любое действие есть противодействие. На любое действие мы будем свое готовить противодействие, справимся", - сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос о появлении различных фейковых новостей о нарушениях.