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РИА Новости
Единый день голосования

ЕР предварительно получила большинство в гордуме Иркутска

22:41 08.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапка с символикой партии "Единая Россия"
Папка с символикой партии Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Папка с символикой партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предварительно получила большинство на выборах в городскую думу Иркутска, сообщил представитель штаба ЕР в регионе в ходе видеоконференции с региональными отделениями партиями.
В Единый день голосования 8 сентября в Иркутске выбирают новый состав городской думы, которая в дальнейшем изберет главу города. Действующий мэр города - единоросс Дмитрий Бердников.
"С учетом самовыдвиженцев... мы получим фракцию большинства, которая будет значительно больше, чем простое большинство. Мы будем стремиться к получению конституционного большинства", - сообщил представитель штаба.
Председатель ЕР премьер Дмитрий Медведев назвал результат выборов в Иркутской области "очень хорошим". "Результат, который действительно откристаллизовывается в Иркутске... очень хороший, и мы вас с этим поздравляем. Надо дождаться, конечно, окончательных итогов, но тем не менее результат действительно очень хороший", - сказал он.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЕдиная РоссияИркутская областьПолитика
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