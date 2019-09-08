ЕР предварительно получила большинство в гордуме Иркутска

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" предварительно получила большинство на выборах в городскую думу Иркутска, сообщил представитель штаба ЕР в регионе в ходе видеоконференции с региональными отделениями партиями.
В Единый день голосования 8 сентября в Иркутске выбирают новый состав городской думы, которая в дальнейшем изберет главу города. Действующий мэр города - единоросс Дмитрий Бердников.
"С учетом самовыдвиженцев... мы получим фракцию большинства, которая будет значительно больше, чем простое большинство. Мы будем стремиться к получению конституционного большинства", - сообщил представитель штаба.
Председатель ЕР премьер Дмитрий Медведев назвал результат выборов в Иркутской области "очень хорошим". "Результат, который действительно откристаллизовывается в Иркутске... очень хороший, и мы вас с этим поздравляем. Надо дождаться, конечно, окончательных итогов, но тем не менее результат действительно очень хороший", - сказал он.