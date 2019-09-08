ЕР предварительно получила большинство в гордуме Иркутска

"С учетом самовыдвиженцев... мы получим фракцию большинства, которая будет значительно больше, чем простое большинство. Мы будем стремиться к получению конституционного большинства", - сообщил представитель штаба.

Председатель ЕР премьер Дмитрий Медведев назвал результат выборов в Иркутской области "очень хорошим". "Результат, который действительно откристаллизовывается в Иркутске... очень хороший, и мы вас с этим поздравляем. Надо дождаться, конечно, окончательных итогов, но тем не менее результат действительно очень хороший", - сказал он.