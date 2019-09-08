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РИА Новости
Единый день голосования

Рабочая группа СПЧ подготовит рекомендации по борьбе с фейками на выборах

22:39 08.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину, а также рекомендации, среди которых поднимут и проблему "фейковых" новостей на выборах, сообщил член СПЧ Игорь Борисов.
Ранее на сайте Совета сообщалось, что члены СПЧ и общественных палат, омбудсмены и общественные организации в единый день голосования наблюдают за ходом выборов в 12 субъектах РФ.
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"Мониторинговая группа свою основную задачу содействовать реализации избирательных прав на месте, я считаю, выполнила. Итоги мы еще подведем. Будем готовить доклад президенту, включая различные рекомендации", - сказал РИА Новости Борисов.
По его словам, в том числе, будет учтена и рекомендация борьбы с фейковыми новостями, которые влияют на принятие решений избирателей - прежде всего идти или не идти на избирательный участок. "Когда большой поток фейков он скорее всего сработает отрицательно", - пояснил член Совета.
"И второе - необходимо будет принимать соответствующие, прежде всего, законодательные меры, связанные с процессом попыток вмешательства. Потому что "не пойман не вор" - тем не менее мы должны смотреть, кто выгодоприобретатель от такого потока новостей", - добавил Борисов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. Идут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирают губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также проходят довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияСПЧРоссияПолитика
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