Рабочая группа СПЧ подготовит рекомендации по борьбе с фейками на выборах

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) подготовит доклад президенту РФ Владимиру Путину, а также рекомендации, среди которых поднимут и проблему "фейковых" новостей на выборах, сообщил член СПЧ Игорь Борисов.

Ранее на сайте Совета сообщалось, что члены СПЧ и общественных палат, омбудсмены и общественные организации в единый день голосования наблюдают за ходом выборов в 12 субъектах РФ.

"Мониторинговая группа свою основную задачу содействовать реализации избирательных прав на месте, я считаю, выполнила. Итоги мы еще подведем. Будем готовить доклад президенту, включая различные рекомендации", - сказал РИА Новости Борисов.

По его словам, в том числе, будет учтена и рекомендация борьбы с фейковыми новостями, которые влияют на принятие решений избирателей - прежде всего идти или не идти на избирательный участок. "Когда большой поток фейков он скорее всего сработает отрицательно", - пояснил член Совета.

"И второе - необходимо будет принимать соответствующие, прежде всего, законодательные меры, связанные с процессом попыток вмешательства. Потому что "не пойман не вор" - тем не менее мы должны смотреть, кто выгодоприобретатель от такого потока новостей", - добавил Борисов.