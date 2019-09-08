ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла "Единая Россия" показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции", - сообщил Турчак журналистам после окончания голосования на выборах 8 сентября.

Он отметил, что можно привести несколько характерных примеров.

"По Иркутской области, в частности, можно уже подвести предварительные итоги. Мы получили большинство в Иркутской городской думе, это большинство устойчивое, которое позволит нам сформировать фракцию уставного большинства, то есть больше двух третей. Для нас это важно - важно в регионе, где исполнительную власть региона представляет политическая партия КПРФ. И, что очень важно, "Единая Россия" получила в два раза больше мандатов в Иркутской городской думе, чем КПРФ", - рассказал секретарь генсовета ЕР.

Кроме того, в Иркутской области проходило 13 избирательных кампаний по выборам глав районов, отметил он, и в 11 из них победу одерживают кандидаты-единороссы. По его словам, также представитель ЕР побеждает на выборах мэра Братска.

"Характерный результат в республике Хакасия - вы помните, что в прошлом году мы там выступили тоже недостаточно успешно. Могу сказать, что разыгрывалось четыре позиции глав районов, из этих четырех два - это победители "Единой России" и двое - это самовыдвиженцы. То есть коммунисты в Хакасии не получили ни одного мандата. Кроме того, проходили довыборы в Верховный совет республики Хакасия, все мандаты на довыборах также получила партия "Единая Россия", - сообщил Турчак.