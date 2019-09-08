В Сахалинской области Лимаренко лидирует после обработки 99% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко лидирует на выборах главы региона с 56,18% голосов после обработки 99% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным ЦИК, обработано 99,12% протоколов УИК, у Лимаренко - 56,18% голосов. У кандидата от КПРФ Алексея Корниенко - 24,18%, у кандидата от ЛДПР Дмитрия Флеера - 7,64%.

На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек. Это Дмитрий Зенкин от партии "Коммунисты России", Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.