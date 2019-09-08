Паслер лидирует в Оренбургской области после обработки 80% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер набирает на выборах главы региона 65,47% голосов после обработки 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 80,02% протоколов, Паслер набирает 65,47% голосов, Максим Амелин от КПРФ - 24,08% голосов, Анатолий Кобзев (КПСС) - 3,64%.
Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирали губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ - Максим Амелин, Анатолий Кобзев - выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев - выдвиженец от Демократической партии России.