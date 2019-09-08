Паслер лидирует в Оренбургской области после обработки 80% протоколов

Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирали губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ - Максим Амелин, Анатолий Кобзев - выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев - выдвиженец от Демократической партии России.