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РИА Новости
Единый день голосования

Паслер лидирует в Оренбургской области после обработки 80% протоколов

22:34 08.09.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевДенис Паслер
Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Денис Паслер. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер набирает на выборах главы региона 65,47% голосов после обработки 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 80,02% протоколов, Паслер набирает 65,47% голосов, Максим Амелин от КПРФ - 24,08% голосов, Анатолий Кобзев (КПСС) - 3,64%.
Жители Оренбургской области в единый день голосования 8 сентября выбирали губернатора региона. На пост руководителя области претендуют врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер от "Единой России", от КПРФ - Максим Амелин, Анатолий Кобзев - выдвиженец Коммунистической партии социальной справедливости, Сергей Яцын, которого выдвинула "Справедливая Россия", и Константин Горячев - выдвиженец от Демократической партии России.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияДенис ПаслерОренбургская областьПолитика
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