Текслер лидирует в Челябинской области после обработки половины протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 52,02% протоколов, самовыдвиженец Текслер набирает 70,38% голосов, Константин Нациевский от КПРФ - 12,02% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР - 8,84%, Сергей Смышляев от "Родины" - 2,94%, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 2,55%.

По последней информации облизбиркома, явка избирателей в Челябинской области за 30 минут до закрытия избирательных участков составила 42,35%.