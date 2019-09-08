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РИА Новости
Единый день голосования

Текслер лидирует в Челябинской области после обработки половины протоколов

22:30 08.09.2019 (обновлено: 22:31 08.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах главы региона с 70,38% голосов после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 52,02% протоколов, самовыдвиженец Текслер набирает 70,38% голосов, Константин Нациевский от КПРФ - 12,02% голосов, Виталий Пашин от ЛДПР - 8,84%, Сергей Смышляев от "Родины" - 2,94%, Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 2,55%.
По последней информации облизбиркома, явка избирателей в Челябинской области за 30 минут до закрытия избирательных участков составила 42,35%.
В воскресенье в Челябинской области проходили выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЧелябинская областьПолитика
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