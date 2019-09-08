Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%

Летом 2018 года коммунист Локоть и представляющий "Единую Россию" врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заключили соглашение, согласно которому Локоть отказался участвовать в досрочных выборах главы региона, а Травников пообещал сохранить прямые выборы мэра Новосибирска и поддержать Локтя на выборах градоначальника в 2019 году. В итоге Травников осенью 2018 года выиграл выборы главы региона со значительным отрывом от ближайших конкурентов. Представители ЕР в этом году не выдвинули своего кандидата на пост градоначальника.