МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что голосование представляет собой "грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".

В ведомстве также заявили, что считают полуостров "неотъемлемой частью Украины".

В воскресенье в России прошел Единый день голосования. В Крыму состоялись выборы в местные советы и парламент.