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РИА Новости
Единый день голосования

МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму

22:11 08.09.2019 (обновлено: 22:14 08.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными". Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что голосование представляет собой "грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины".
Бухта города Балаклавы в Крыму
Вчера, 17:59Единый день голосования
В Крыму ответили на протест Украины из-за выборов
В ведомстве также заявили, что считают полуостров "неотъемлемой частью Украины".
В воскресенье в России прошел Единый день голосования. В Крыму состоялись выборы в местные советы и парламент.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей республики высказались за воссоединение. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияМИД ГрузииКрымРоссияГрузияВ мире
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