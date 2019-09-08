Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T21:39Z
https://ria.ru/20190908/1558462494.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155844/55/1558445583_0:16:3068:1741_1036x0_80_0_0_54074a80376e730fd69ba262b5e8f553.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Зюганов оценил предварительные результаты однопартийцев на выборах

21:39 08.09.2019
7414
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке No142
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке No142
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке No142
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил предварительные результаты кандидатов от партии на выборах 8 сентября, отметив, что голосование подтвердило возможность побеждать в одномандатных округах.
"Я хотел бы поздравить (Анатолия) Локтя, который выиграл уверенно выборы после четырех лет работы, он получил полную поддержку. А это (Новосибирск), по сути дела, научная и культурная столица Сибири. Для нас это принципиально", - сказал Зюганов журналистам.
По данным горизбиркома после обработки 94% протоколов, Локоть выигрывает выборы мэра Новосибирска, набирая 50,33%. На предыдущих выборах мэра Новосибирска Локоть - тогда кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы - победил с 43,75% голосов. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков от ЕР получил 39,57%.
Зюганов отметил, что коммунисты укрепили позиции в Иркутской области, на Дальнем Востоке.
"Я считаю, что нас активно поддержал Сахалин, мы успешно выступаем в Амурской области и на Алтае. В целом эти выборы показали, что можно побеждать в одномандатных округах. Мы теперь везде будем иметь свои фракции во всех парламентах страны и одновременно прибавим на выборах в одномандатных округах, включая Москву и Петербург", - сказал Зюганов.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходят в 85 регионах РФ. В Москве открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
13202618
Обсудить 0
Единый день голосованияГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
РИА
Новости
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лента
новостей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Улицы Варшавы в огне. Кадр из фильма Обыкновенный фашизм
Минобороны рассекретило документы, касающиеся начала Второй мировой войны
Работа информационного центра ЦИК РФ
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
Собянин прокомментировал результаты выборов в Мосгордуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В нижегородском лесу нашли живыми двух пенсионерок
10:29В Волгоградскую облдуму прошли кандидаты от Партии пенсионеров
10:27Самовыдвиженцы получили 26 мест в Мосгордуме
10:24В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна
10:23ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
10:21В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:20Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
10:19Лидер московских единороссов признал свой проигрыш на выборах в МГД
10:19В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР лидирует на довыборах в Госдуму
10:18"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы
10:10При взрыве в Кабуле пострадали три человека
10:09Локоть намерен сохранить прямые выборы мэра Новосибирска
10:05Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
10:05Синоптики пообещали июльскую погоду в сентябре
10:03В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
10:03Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД
10:00Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
09:59Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная
09:58В России увеличат детские пособия, пишут СМИ
09:57Хабиров озвучит стратегию развития Башкирии 19 сентября
Лента новостейМолния