Зюганов оценил предварительные результаты однопартийцев на выборах

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил предварительные результаты кандидатов от партии на выборах 8 сентября, отметив, что голосование подтвердило возможность побеждать в одномандатных округах.

"Я хотел бы поздравить (Анатолия) Локтя, который выиграл уверенно выборы после четырех лет работы, он получил полную поддержку. А это (Новосибирск), по сути дела, научная и культурная столица Сибири. Для нас это принципиально", - сказал Зюганов журналистам.

По данным горизбиркома после обработки 94% протоколов, Локоть выигрывает выборы мэра Новосибирска, набирая 50,33%. На предыдущих выборах мэра Новосибирска Локоть - тогда кандидат от КПРФ и объединенной оппозиции, депутат Госдумы - победил с 43,75% голосов. Его конкурент, исполняющий обязанности мэра Владимир Знатков от ЕР получил 39,57%.

Зюганов отметил, что коммунисты укрепили позиции в Иркутской области, на Дальнем Востоке.

"Я считаю, что нас активно поддержал Сахалин, мы успешно выступаем в Амурской области и на Алтае. В целом эти выборы показали, что можно побеждать в одномандатных округах. Мы теперь везде будем иметь свои фракции во всех парламентах страны и одновременно прибавим на выборах в одномандатных округах, включая Москву и Петербург", - сказал Зюганов.