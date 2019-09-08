"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил Медведев

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Единая Россия" остается ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев.
"Имея в виду ту информацию, которая к нам поступает с Дальнего Востока, из Сибири, а также уже открытые данные по exit poll, можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества", — сказал он в ходе видеоконференции с региональными отделениями.
Также премьер заявил, что в партии удовлетворены результатами выборов, и поблагодарил россиян, которые приняли в них участие.
В то же время Медведев прокомментировал эксперимент по электронному голосованию, который прошел на трех участках в Москве. По его словам, это интересный опыт, который нужно проанализировать.
В 85 регионах в единый день голосования прошли выборы разного уровня: губернаторов и глав столиц субъектов, в заксобрания и городские думы. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.