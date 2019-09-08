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РИА Новости
Единый день голосования

"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил Медведев

21:26 08.09.2019 (обновлено: 23:54 08.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
Дмитрий Медведев во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев во время голосования на выборах депутатов в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 2760 в московском районе Раменки
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Единая Россия" остается ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев.

"Имея в виду ту информацию, которая к нам поступает с Дальнего Востока, из Сибири, а также уже открытые данные по exit poll, можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества", — сказал он в ходе видеоконференции с региональными отделениями.

Также премьер заявил, что в партии удовлетворены результатами выборов, и поблагодарил россиян, которые приняли в них участие.
В то же время Медведев прокомментировал эксперимент по электронному голосованию, который прошел на трех участках в Москве. По его словам, это интересный опыт, который нужно проанализировать.
В 85 регионах в единый день голосования прошли выборы разного уровня: губернаторов и глав столиц субъектов, в заксобрания и городские думы. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияДмитрий МедведевРоссияПолитика
Популярные комментарии
Присосались к народу не оторвать.
8 сентября, 21:40
Ан Мосин
7211117
сделали выводы из провала в Приморье...Теперь "чужим" кандидатам просто отказывают в регистрации. Иди - судись,а мы пока выборный междусобойчик устроим.)))
8 сентября, 22:10
мпмихаил пронин
5910108
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