"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил Медведев

"Имея в виду ту информацию, которая к нам поступает с Дальнего Востока, из Сибири, а также уже открытые данные по exit poll, можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества", — сказал он в ходе видеоконференции с региональными отделениями.