Владимиров лидирует в Ставрополье после обработки 0,23% протоколов

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 83,99% после подсчета 0,23% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 0,23% протоколов, Владимиров набирает 83,99% голосов, Виктор Соболев из КПРФ - 10,32%, Геннадий Ефимов от ЛДПР- 2,50%, Александр Кузьмин от "Справедливой России" - 1,22%, Николай Кряжев из КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости) - 1,14%.