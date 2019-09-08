Глава избиркома Крыма не исключил попытку вброса бюллетеней

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Правоохранители проверяют инцидент на одном из избирательных участков в Красногвардейском районе Крыма, где, возможно, была попытка вброса бюллетеней, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"Сейчас выясняем. Есть ситуация, где необходимо понять, что происходило на одном из участков в Красногвардейском районе. В зависимости от этого будет приниматься решение, то ли обращение в правоохранительные органы, то ли будет достаточно тех объяснений, которые мы получим от участковой комиссии. Потом мы будем определяться, каким образом и как принимать решение по голосованию на этом участке. Сейчас правоохранительные органы хотят понять, они уже опрашивают председателя комиссии, на предмет того, каким образом и почему бюллетени оказались у нее в руках", - сказал журналистам Малышев.
Глава избиркома не исключил, что на данном участке имела место попытка вброса бюллетеней.
"Мы будем требовать, чтобы объяснительную написали председатель и члены участковой комиссии, наблюдатели. Сейчас выясняется, что это за бюллетени, каким образом они оказались в руках у председателя комиссии, так как потом она якобы пошла в сторону ящика для голосования. Не исключая вероятность того, что были неправомерные действия председателя комиссии", - сказал глава избиркома.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.