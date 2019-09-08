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РИА Новости
Единый день голосования

Глава избиркома Крыма не исключил попытку вброса бюллетеней

21:21 08.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Правоохранители проверяют инцидент на одном из избирательных участков в Красногвардейском районе Крыма, где, возможно, была попытка вброса бюллетеней, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
"Сейчас выясняем. Есть ситуация, где необходимо понять, что происходило на одном из участков в Красногвардейском районе. В зависимости от этого будет приниматься решение, то ли обращение в правоохранительные органы, то ли будет достаточно тех объяснений, которые мы получим от участковой комиссии. Потом мы будем определяться, каким образом и как принимать решение по голосованию на этом участке. Сейчас правоохранительные органы хотят понять, они уже опрашивают председателя комиссии, на предмет того, каким образом и почему бюллетени оказались у нее в руках", - сказал журналистам Малышев.
Работа информационного центра ЦИК РФ
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Глава избиркома не исключил, что на данном участке имела место попытка вброса бюллетеней.
"Мы будем требовать, чтобы объяснительную написали председатель и члены участковой комиссии, наблюдатели. Сейчас выясняется, что это за бюллетени, каким образом они оказались в руках у председателя комиссии, так как потом она якобы пошла в сторону ящика для голосования. Не исключая вероятность того, что были неправомерные действия председателя комиссии", - сказал глава избиркома.
Выборы в парламент республики и местные советы проходят в воскресенье в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияМихаил МалышевКрымПолитика
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