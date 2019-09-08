Глава избиркома Крыма не исключил попытку вброса бюллетеней

"Сейчас выясняем. Есть ситуация, где необходимо понять, что происходило на одном из участков в Красногвардейском районе. В зависимости от этого будет приниматься решение, то ли обращение в правоохранительные органы, то ли будет достаточно тех объяснений, которые мы получим от участковой комиссии. Потом мы будем определяться, каким образом и как принимать решение по голосованию на этом участке. Сейчас правоохранительные органы хотят понять, они уже опрашивают председателя комиссии, на предмет того, каким образом и почему бюллетени оказались у нее в руках", - сказал журналистам Малышев.