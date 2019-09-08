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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова заявила о завершении голосования на выборах

21:15 08.09.2019 (обновлено: 21:29 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Завершилось полностью голосование на выборах в единый день голосования. Закрылись последние участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы в ряде городских округов. В настоящее время все участковые комиссии приступили к подсчету голосов", - сказала Памфилова.
"Пока, по имеющимся в ЦИКе данным, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, в отличие от предыдущих выборов", - отметила глава ЦИК РФ.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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