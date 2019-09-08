Памфилова заявила о завершении голосования на выборах

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Завершилось полностью голосование на выборах в единый день голосования. Закрылись последние участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы в ряде городских округов. В настоящее время все участковые комиссии приступили к подсчету голосов", - сказала Памфилова.