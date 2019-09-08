Медведев поблагодарил пришедших на избирательные участки россиян

"Хотел бы поблагодарить граждан нашей страны, которые сегодня пришли на избирательные участки. Я напомню, что голосование сегодня на всех уровнях проводилось во всех субъектах Российской Федерации", - заявил Медведев в ходе видеоконференции с региональными отделениями "Единой России".