В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования в МГД

Ранее сообщалось, что "Хранителями ключей" шифрования от электронного голосования в столице стали председатели участковых комиссий (1-й, 10-й, 30-й избирательные округа), председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Кроме того, еще два ключа передали в движение "Голос" его сопредседателю Григорию Мельконьянцу и главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.