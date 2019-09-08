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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве начали расшифровку результатов электронного голосования в МГД

20:59 08.09.2019 (обновлено: 22:58 08.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУказатель к избирательному участку в Москве
Указатель к избирательному участку в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Указатель к избирательному участку в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Результаты электронного голосования в Мосгордуму начали расшифровать, сбоев нет, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что "Хранителями ключей" шифрования от электронного голосования в столице стали председатели участковых комиссий (1-й, 10-й, 30-й избирательные округа), председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Кроме того, еще два ключа передали в движение "Голос" его сопредседателю Григорию Мельконьянцу и главе Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову.
Члены избирательной комиссии считают голоса на избирательном участке
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В Мосгоризбиркоме соединили все 7 ключей шифрования, запустили в систему, после чего начинается процесс расшифровки результатов голосования.
"Пока не было сбоев", - сказал Массух.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. По всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве проходит эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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